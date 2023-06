Il presidente turco eletto Recep Tayyip Erdogan ha prestato giuramento all’Assemblea generale della Grande Assemblea Nazionale, ovvero il parlamento turco. Lo riferisce l’agenzia Anadolu. Erdogan è al suo terzo mandato da presidente della Turchia. È stato eletto il 28 maggio scorso al ballottaggio, battendo lo sfidante Kemal Kilicdarocglu.

“Come 12° Presidente, continueremo a proteggere l’eterna e perenne fratellanza della nostra nazione, a far crescere il nostro Paese e a glorificare il nostro Stato”, ha detto Erdogan. Lo riporta l’agenzia Anadolu. “Per i prossimi 5 anni, continueremo a lavorare duramente per realizzare la nostra visione del secolo turco”, ha aggiunto Erdogan, “crediamo che queste elezioni, in cui il sistema di governo presidenziale ha ricevuto un voto di fiducia, abbiano aperto le porte di una nuova era per la nostra nazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata