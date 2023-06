Il Parlamento europeo ha dato il via libera al mandato negoziale per la proposta di legge Asap, per la produzione di armi e munizioni per l’Ucraina, tramite procedura d’urgenza.

Su 625 votanti, hanno votato a favore 446, 67 i contrari e 112 gli astenuti. Sono stati respinti tutti gli emendamenti, compreso quelli avanzati dal Pd e fatti propri dal gruppo S&D con la richiesta di non usare i fondi del Pnrr e della coesione. Ora la commissione Industria avvierà i negoziati con il Consiglio.

