Collisione sfiorata nel Mar Cinese Meridionale, gli Stati Uniti denunciano: "Manovra aggressiva"

Nuove tensioni Cina-Usa. Gli Stati Uniti hanno affermato che un jet cinese ha eseguito una manovra “inutilmente aggressiva” durante un’intercettazione nel Mar Cinese Meridionale, nello spazio aereo internazionale. In un video diffuso dal Dipartimento della Difesa degli Usa si vede infatti un caccia che passa davanti al muso di un aereo statunitense e la cabina di pilotaggio dello stesso, un RC-135, che trema per la turbolenza.

In una dichiarazione, il comando militare statunitense responsabile dell’Indo-Pacifico ha affermato che l’aereo cinese J-16 ha effettuato la manovra la scorsa settimana e ha costretto l’aereo statunitense RC-135 a volare attraverso la sua turbolenza di scia per evitare la collisione. “Gli Stati Uniti continueranno a volare, navigare e operare – in modo sicuro e responsabile – ovunque lo consenta il diritto internazionale”, sottolinea, inoltre, la dichiarazione. Non è la prima volta che nei cieli sopra il Mar Cinese Meridionale i velivoli dei due paesi rischiano l’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata