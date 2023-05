Il governo del Nepal ha celebrato la prima scalata dell’Everest, avvenuta 70 anni fa, rendendo omaggio a Edmund Hillary e lo sherpa Tenzing Norgay che raggiunsero la vetta il 29 maggio 1953. Dopo la morte di Hillary, nel 2008, il Nepal ha iniziato a celebrare l’anniversario con il nome di Everest Day. Centinaia di persone della comunità alpinistica, guide sherpa e funzionari hanno partecipato alla manifestazione a Kathmandu. Tra i premiati c’erano le guide sherpa Kami Rita, che ha scalato la montagna più alta del mondo due volte in questa stagione per un record di 28 volte in totale, e Sanu Sherpa, che ha scalato tutte le 14 cime più alte del mondo due volte. Negli ultimi 70 anni, migliaia di persone hanno scalato gli 8.849 metri dell’Everest e centinaia hanno perso la vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata