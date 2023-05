Il socialdemocratico sfida Erdogan al ballottaggio

Seggi aperti in Turchia per il secondo turno delle elezioni Presidenziali. Oltre 64 milioni di elettori scelgono tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu. Il leder socialdemocratico, dato in svantaggio nei sondaggi, ha votato in un seggio della capitale Ankara. Insieme a lui c’era la moglie Selvi. Le urne resteranno aperte fino alle 17, ora locale. I primi risultati sono attesi già in serata. Dopo l’endorsement da parte del terzo candidato, il nazionalista Sinan Ogan, sembra spianata la strada per la rielezione di Erdogan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata