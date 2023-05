Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha poi paragonato l’espansione della Nato verso est alla politica di Hitler. “Essenzialmente, l’espansione sconsiderata della Nato riflette le stesse intenzioni che erano alla base della politica di Hitler del ‘drang nach Osten'”, cioè della ‘spinta verso est’, ha dichiarato Lavrov in occasione dell’11° incontro internazionale degli alti rappresentanti incaricati delle questioni di sicurezza, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Il forum, sotto gli auspici del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, si sta svolgendo nella regione di Mosca.

“Dalle dichiarazioni al vertice del G7 appena tenutosi in Giappone risulta che l’Occidente considera la Russia e la Cina come avversari strategici, che rappresentano una minaccia quasi esistenziale al suo dominio”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, durante un discorso all’11esimo incontro internazionale degli alti rappresentanti incaricati delle questioni di sicurezza, in corso nella regione di Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.