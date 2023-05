È passato un anno dalla strage di Uvalde: il 24 maggio del 2022, il 18enne Salvador Rolando Ramos fece irruzione nella Robb Elementary School uccidendo a colpi di pistola 19 studenti e 2 insegnanti e ferendo altre 17 persone. Solo un’unità tattica della polizia, intervenuta nell’istituto, fermò la sua follia colpendolo a morte. A distanza di 365 giorni il dolore e il ricordo per le vittime aleggia ancora nelle strade della cittadina texana e in tutti gli Stati Uniti. Un anno di lutto particolarmente duro per Veronica Mata, insegnante d’asilo a Uvalde, che nella strage ha perso la figlia Tess di dieci anni. Veronica continua a lavorare in un istituto che si trova vicino alla Robb Elementary School. Il ricordo della figlia fa parte del suo quotidiano, dalla targa della sua auto “Tess 10”, al braccialetto che indossa, con la scritta “Uvalde Strong”, fino alla sua routine giornaliera: per recarsi a scuola passa davanti al Civic Center, dove ha scoperto che Tess è stata uccisa, e attraversa la piazza della città, dove 21 croci commemorano le 21 vittime. Infine, un paio di isolati dietro la piazza, fa visita a un colorato murale che onora sua figlia: l’opera mostra una Tess sorridente che fa un segno di pace. “Mi alzo e se non sono in ritardo, di solito vado a prendere un caffè. E poi vado al murale di Tess solo per augurarle il buongiorno e darle un piccolo segno di pace. Dopo comincio la mia giornata di lavoro” ha raccontato Veronica ad Associated Press. Nel murale, dietro di lei, c’è l’immagine di uno dei giocatori della sua amata squadra di baseball, gli Houston Astros, e di lei stessa in uniforme, con in mano una mazza. Per la donna, la visita a quel murale è un rito quotidiano prima di recarsi alla scuola materna e iniziare il suo lavoro. “Mi fa sentire in pace guidare fin qui e vederlo. E poi solamente lei che fa il suo piccolo segno di pace, è la ciliegina sulla torta, è così bello vederlo” continua Veronica. Il suo lavoro, quello di insegnante, che spesso la induce a pensare al modo in cui reagirebbe a una sparatoria simile, a trovare un modo per capire come potrebbe tenere al sicuro i suoi studenti se un uomo armato entrasse nella sua classe, come successo alla Robb Elementary School. Era la tarda mattinata del 24 maggio 2022 quando a Mata fu comunicato che sia la scuola di Tess, sia la sua erano in isolamento. A strage compiuta. Mata e suo marito purtroppo appresero “ciò che nessuna madre e nessun padre dovrebbero mai passare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata