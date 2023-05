Il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver bloccato e sconfitto i sabotatori ucraini a Belgorod. “Le unità nazionaliste ucraine che hanno attaccato la regione di Belgorod sono state bloccate e sconfitte”, ha detto il ministero russo come riportato da Ria Novosti. “Oltre 70 terroristi ucraini che si erano infiltrati nella regione di Belgorod sono stati distrutti, così come 4 veicoli corazzati da combattimento e 5 pick-up”, ha spiegato il ministero, “il resto dei nazionalisti sono stati respinti in Ucraina, dove hanno continuato a essere attaccati fino alla loro completa eliminazione”.

Sui sabotatori è intervenuto anche Dmitry Medvedev, ex presidente russo e vice capo del Consiglio di sicurezza russo. I sabotatori ucraini che hanno organizzato l’incursione nella regione di Belgorod sono dei delinquenti e dovrebbero essere “uccisi come topi e nemmeno fatti prigionieri”, ha tuonato Medvedev che ha anche respinto come menzogne le affermazioni dell’Ucraina secondo cui le incursioni sul territorio russo non hanno nulla a che fare con Kiev.

Cremlino: “Operazione speciale anche per prevenire incursioni”