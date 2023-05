Centinaia di sostenitori di Julian Assange hanno protestato a Sydney, in Australia, per chiedere il rilascio del fondatore di WikiLeaks. Assieme a loro era presente anche la moglie, Stella Assange. Quest’ultima ha parlato alla manifestazione e ha esortato le persone a continuare a fare pressione sui governi australiano e statunitense per far si che liberino il marito. “Voi siete in prima linea in un movimento globale per la giustizia, un movimento globale che converge su un uomo, ma il cui significato va ben oltre la libertà di Julian. Non è solo Julian ad aver perso la libertà, ma tutti noi. Perché per tenere Julian in prigione, hanno dovuto corrompere le loro stesse regole e i loro stessi principi”, ha detto Stella Assange.

