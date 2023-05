Lo ha annunciato lo stesso presidente ucraino: "Sono qui per congratularmi con i nostri guerrieri"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è recato al fronte in Donetsk, sulla linea di Vuhledar – Maryinka, per fare visita ai militari. Lo ha riferito lui stesso su Telegram, pubblicando alcune foto della visita. “Zona di prima linea nella linea di difesa Vuhledar – Maryinka. Oggi sono qui per congratularmi con i nostri guerrieri in occasione della Giornata della Marina Militare delle Forze Armate dell’Ucraina. Gloria a tutti coloro che difendono l’Ucraina”, ha scritto Zelensky.

