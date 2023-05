Il presidente di ritorno a Kiev: "I leader hanno ascoltato la nostra voce"

Di rientro dal suo viaggio in Giappone, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha voluto ringraziare i leader del G7 per l’appoggio a Kiev. “Oggi, qui a Hiroshima, l’ucraina ha partecipato con onore ai lavori del G7. Il tema dell’ucraina è fondamentale, il rispetto per tutti gli ucraini è speciale. Sono grato al G7″, ha detto Zelensky che ha poi fatto il sunto degli incontri bilaterali avuti sottolineando che sono meeting che rendono l’Ucraina “più forte”.

