I gestori dell'impianto precisano che il livello di radiazioni presso la struttura è "normale"

La centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar è stata disconnessa dall’alimentazione esterna e l’energia per le proprie esigenze è fornita da generatori diesel. Lo riporta Interfax citando il canale Telegram dei gestori dell’impianto. “Sono in corso di accertamento i motivi del disinserimento della linea”, si legge ancora nella nota dove si precisa che il livello di radiazioni presso la centrale è “normale”.

Energoatom,: “Danni rete elettrica centrale a causa raid russo”

La sospensione dell’allacciamento alla rete elettrica esterna della centrale nucleare di Zaporizhzhia è dovuta a un bombardamento effettuato all’alba dalle forze armate russe. Lo spiega su Telegram, la compagnia nazionale per la produzione di energia in Ucraina Energoatom che chiede “l’immediata restituzione” dell’impianto a Kiev come “operatore legale” e “il successivo ripristino della normale modalità operativa oltre al rinnovo della sicurezza nucleare e radioattiva” della centrale.

