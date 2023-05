Il presidente americano in conferenza stampa dopo il G7 di Hiroshima

“Putin non indebolirà la nostra determinazione, come pensava di poter fare”. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, in conferenza stampa al termine del vertice del G7 di Hiroshima. Parole che seguono l’incontro, sempre in Giappone, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questa mattina ho rassicurato ancora una volta il presidente Zelensky sul fatto che non vacilleremo“, ha affermato Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata