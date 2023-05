Il primo ministro conservatore, Kyriakos Mitsotakis, è alla ricerca di un secondo mandato

Grecia alle urne domani per le elezioni parlamentari. Il primo ministro conservatore, Kyriakos Mitsotakis, è alla ricerca di un secondo mandato dopo che il Paese la scorsa estate è uscito dal regime di sorveglianza speciale Ue, che la obbligava a presentare relazioni periodiche circa la propria economia, dopo l’erogazione dell’ultima rata di assistenza finanziaria da parte del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). La partita è aperta: questa tornata di elezioni sembra infatti essere una prova generale prima di un nuovo turno di votazioni attese nell’intensa stagione estiva, salvo un accordo di coalizione a sorpresa tra partiti di segno opposto. Sembra quindi plausibile una seconda tornata di elezioni il 2 luglio. In questo caso, la nuova legge elettorale assegnerebbe al vincitore fino a 50 seggi del Parlamento in più su 300, cosa che nel sistema attuale non è previsto.

