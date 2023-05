Non sono state registrate vittime, ma le autorità filorusse hanno aperto un'indagine sull'accaduto

Cinque vagoni di un treno merci che trasportava grano sono deragliati tra Simferopol e Sebastopoli, in Crimea. Non sono state registrate vittime, ma le autorità filorusse hanno aperto un’indagine sull’accaduto, parlando di “azione di persone non autorizzate”.

