Un 39enne turista italiano, identificato come Marco Nastasi, è morto annegato mentre si trovava in mare davanti alla spiaggia di Barra da Tijuca, vicino all’Hotel Grand Hyatt, nella zona ovest di Rio de Janeiro. Lo riporta l’edizione online del giornale brasiliano Globo. Il turista è stato subito soccorso dai vigili del fuoco, giunti in elicottero, ma ha avuto un arresto cardiaco non appena è stato portato fuori dall’acqua. Inutile il viaggio all’ospedale municipale di Lourenço Jorge, dove l’uomo è arrivato già morto.

La Farnesina conferma il decesso del turista italiano annegato in Brasile. Il consolato generale a Rio de Janeiro, in stretto raccordo con la Farnesina, “segue con la massima attenzione il caso di Marco Nastasi, morto a 20 km da Rio de Janeiro”. Il consolato generale si è prontamente attivato con i familiari, a cui sta fornendo tutta l’assistenza necessaria ed è in contatto con le autorità locali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata