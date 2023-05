La Corte d'Appello ha anche pronunciato un'interdizione di tre anni dai diritti civili, fatto che lo rende ineleggibile

L’ex Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato in appello a tre anni di reclusione, di cui uno da scontare, per corruzione e traffico d’influenza nella vicenda delle intercettazioni, una sanzione senza precedenti per un ex presidente. Lo riporta BfmTv. Il suo storico avvocato Thierry Herzog e l’ex alto magistrato Gilbert Azibert sono stati condannati alle stesse pene.

La Corte d’Appello ha anche pronunciato un’interdizione di tre anni dai diritti civili per Nicolas Sarkozy, che lo rende ineleggibile, così come un’interdizione di tre anni dall’esercizio della professione per Herzog.

