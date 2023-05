Nella capitale Karthoum, centro dei principali scontri tra esercito regolare e paramilitari

Sono numerose le segnalazioni di stupri commessi da uomini armati a Karthoum, capitale e centro dei principali scontri in Sudan. Lo riporta il Guardian che cita funzionari governativi. Quattro donne e una ragazza vittime di violenza risultano assistite da un’unità specializzata, il cui direttore sostiene che la maggior parte degli stupri non venga denunciata. “Credo che i casi siano molto più di questi, ma a causa di ciò che sta accadendo non tutte le vittime possono raggiungerci e ottenere il sostegno necessario”, ha spiegato. Due delle donne assistite hanno affermato di essere state violentate da paramilitari delle forze di supporto rapido (Rsf).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata