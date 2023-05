Lo afferma una guida emanata dal governo americano in accordo con la Food and Drug Administration

I ristoranti potranno ospitare i cani nei loro spazi all’aperto. Lo ha deciso una guida emanata dal governo degli Stati Uniti. Il codice alimentare aggiornato della Food and Drug Administration (FDA), pubblicato alla fine dello scorso anno, affermava che i ristoranti possono ospitare i cani nelle aree esterne a condizione che abbiano l’approvazione di un ente locale. Rimane, invece, ancora vietato l’ingresso all’interno, ad eccezione dei cani guida. L’FDA afferma, inoltre, che i ristoranti che desiderano accogliere gli amici a quattro zampe devono avere i servizi adatti per poterli gestire, tra cui recipienti per i loro rifiuti e ciotole per il cibo. Secondo l’Spa americana Yelp, che si occupa di recensioni, delivery e booking di ristoranti, le ricerche di aziende che utilizzano il filtro “cani ammessi” sono aumentate del 58% tra il 1° maggio 2021 e il 1° maggio 2023. E un totale di 47.415 attività commerciali si descrivono come “dog friendly”.

