L'imbarcazione lunga 30 metri è la più grande mai registrata dal 1993 nell'Oceano Pacifico

Le autorità colombiane hanno sequestrato il più grande sottomarino carico di cocaina registrato dal 1993 nell’Oceano Pacifico. L’imbarcazione era lunga 30 metri e trasportava oltre tre tonnellate di cocaina, hanno riferito le autorità. È stato individuato dai radar delle navi della Marina dispiegate nell’Oceano Pacifico. Il personale militare ha recuperato 102 pacchetti di sostanze stupefacenti e ha cercato di rimettere a galla la nave semisommergibile, ma alla fine è stato necessario affondarla per non compromettere la navigazione nell’area. I fermati hanno dichiarato di essere stati costretti a intraprendere il viaggio da un gruppo di narcotrafficanti per portare la droga in America Centrale. I soggetti sono stati trasferiti nel distretto di Tumaco per testimoniare davanti alle autorità. Finora, nel 2023, la Forza navale colombiana del Pacifico ha intercettato un totale di quattro semisommergibili carichi di droga.

