Il distacco è ormai certo: chiuse anche strade cantonali e linea ferroviaria

Brienz, comune svizzero del Canton Berna, nella regione dell’Oberland, è stato completamente evacuato per il rischio di una enorme frana che dovrebbe staccarsi dalla montagna sovrastante. I geologi hanno stabilito che il distacco delle rocce è ormai certo. Circa due milioni di metri cubi di roccia e detriti dovrebbero rovinare a valle nel giro di 4-14 giorni. Gli ultimi abitanti rimasti hanno impacchettato le loro cose, recuperando anche i propri animali domestici. La fase rossa è iniziata alle 18 di venerdì 12 maggio. A Brienz, poi, non potrà entrare più nessuno e la località svizzera non potrà essere raggiunta fino a nuovo avviso. Saranno chiuse anche le strade cantonali e la linea ferroviaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata