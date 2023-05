Un morto nei bombardamenti di Mosca sulla regione di Sumy

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky guarda alla controffensiva nei confronti della Russia e nel suo discorso serale afferma: “Non lasceremo al nemico un solo pezzo della nostra terra: la tirannia non regnerà da nessuna parte”. Il leader di Kiev ha aggiunto: “Non dimentichiamo per un solo minuto che ogni giorno della presenza dell’occupante sulla nostra terra è per lui una tentazione di pensare che avrà successo. Dobbiamo restituire libertà, sicurezza a tutta la terra ucraina, a tutta la terra europea e lo faremo. Ringrazio tutti i nostri partner e coloro che ci aiutano ad aumentare la nostra forza e rendere la difesa ucraina ancora più attiva”.

Zelensky: “Qui il mondo vedrà di cosa è capace l’Europa”

Zelensky ha poi parlato della ricostruzione con un post su Twitter. “Sono fiducioso che il progetto di ricostruzione dell’Ucraina dopo le ostilità e dopo la guerra darà slancio allo sviluppo almeno dell’intera nostra regione. È qui, in Ucraina, che il mondo vedrà di cosa è capace l’Europa“, ha scritto il presidente ucraino. “Qui, in Ucraina, avremo il massimo dell’Europa in Europa – il massimo possibile di ciò che i valori europei sono in grado di fare, di ciò che la cooperazione europea e globale è capace di fare”, ha aggiunto.

Drone Kiev colpisce edificio in regione russa di Bryansk

Il governatore della regione russa di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha affermato che l’edificio amministrativo della città di Starodub è stato colpito da un drone ucraino. Lo riporta Ria Novosti. “Un drone ucraino ha bombardato un edificio amministrativo a Starodub. Non ci sono state vittime”, ha scritto Bogomaz sul suo canale Telegram.

Un morto dopo bombardamenti russi in regione Sumy

Sono stati undici gli attacchi russi sulla regione ucraina di Sumy nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’amministrazione militare regionale. Lo riporta Ukrainska Pravda. Un residente locale è morto a causa di un frammento di un proiettile di artiglieria. In particolare ad essere preso di mira è stato il villaggio di Belopolskaya. Colpi di mortaio anche sulla comunità di Khotyn.

Turchia: “Accordo su grano può essere prorogato di due mesi”

L’accordo sull’export di grano ucraino attraverso il Mar Nero può essere prorogato per almeno 2 mesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Lo riporta Cnn Turk. “Penso che saremo in grado di farlo”, ha dichiarato dopo la visita a Mosca dove ha incontrato l’omologo russo Sergei Lavrov. Secondo Çavusoglu, l’incontro nel formato a quattro (Turchia, Russia, Ucraina e Nazioni Unite) continuerà nelle prossime ore a Istanbul. L’accordo scade il prossimo 18 maggio.

