I manifestanti contro le nuove concessioni del governo su petrolio e gas

Nuova protesta a Londra degli attivisti di Just Stop Oil. Alcuni manifestanti hanno marciato lungo Camden High Street per chiedere al governo di fermare le nuove concessioni di petrolio e gas. La protesta arriva pochi giorni dopo che i membri di un gruppo antimonarchico sono stati arrestati mentre protestavano contro l’incoronazione di Carlo III. Il Public Order Act – recentemente approvato nel Regno Unito e introdotto in risposta alla disobbedienza civile da parte di gruppi ambientalisti – consente alla polizia di perquisire i manifestanti alla ricerca di oggetti e impone sanzioni fino a 12 mesi di carcere per i manifestanti che bloccano le strade o interferiscono con ” infrastrutture nazionali”. I manifestanti del gruppo Just Stop Oil hanno marciato martedì lungo Camden High Street per chiedere al governo di abbandonare i tentativi di concedere in licenza nuovo petrolio e gas. La protesta arriva pochi giorni dopo che i membri di un gruppo antimonarchico sono stati arrestati mentre si preparavano a protestare contro l’incoronazione del re Carlo III. Il gruppo, Republic, afferma di aver in programma un’azione legale contro la polizia metropolitana di Londra. I gruppi per i diritti civili accusano la polizia e il governo conservatore britannico di soffocare il diritto di protestare con nuovi poteri per reprimere manifestazioni pacifiche ma dirompenti. La polizia ha espresso “rammarico” per il fatto che agli attivisti sia stato impedito di protestare, ma ha difeso la sua gestione dell’incoronazione, che ha attirato centinaia di migliaia di persone nelle strade di Londra, tra cui centinaia di manifestanti. La polizia ha arrestato 64 persone intorno all’incoronazione di sabato, la maggior parte per presunta intenzione di interrompere le cerimonie. Quattro sono stati accusati, la maggior parte sono stati rilasciati su cauzione e sei membri della Repubblica sono stati liberati e hanno detto che non dovranno affrontare alcuna accusa. Human Rights Watch ha affermato che gli arresti di manifestanti pacifici erano “qualcosa che ti aspetteresti di vedere a Mosca, non a Londra”. Il Public Order Act, recentemente approvato nel Regno Unito, introdotto in risposta alla disobbedienza civile da parte di gruppi ambientalisti, consente alla polizia di perquisire i manifestanti alla ricerca di oggetti tra cui serrature e colla e impone sanzioni fino a 12 mesi di carcere per i manifestanti che bloccano le strade o interferiscono con ” infrastrutture nazionali”.

