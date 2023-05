Milano, 8 mag. (LaPresse) – “È una vergogna che l’Unione europea, che sostiene di rappresentare i valori della democrazia e del multiculturalismo, ci zittisca in modo poco diplomatico”. È quanto afferma il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, esponente dell’estrema destra, commentando la decisione della delegazione Ue in Israele di cancellare l’evento previsto domani a Tel Aviv in occasione della Festa dell’Europa a cui doveva partecipare Ben Gvir. “È un onore e un privilegio per me rappresentare il governo israeliano, gli eroici soldati delle forze di sicurezza israeliane e il popolo di Israele in ogni forum”, ha aggiunto Ben Gvir, come riporta The Times of Israel, “gli amici sanno come esprimere le critiche e i veri amici sanno anche come accettarle”.

