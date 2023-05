Un camion si è scontrato con nove auto e due minibus

Almeno 12 morti e oltre 30 feriti in Turchia per un incidente avvenuto sull’autostrada Iskenderun-Antakya, in provincia di Hatay, nella tarda serata di sabato. Un camion si è scontrato con nove auto e due minibus. Molti dei veicoli erano parcheggiati sul ciglio della strada vicino a una stazione di servizio, mentre amici e parenti salutavano gli uomini in partenza per il servizio militare obbligatorio.

