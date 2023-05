21 colpi di cannone a Wellington ma anche varie feste private

Anche la Nuova Zelanda ha celebrato l’incoronazione del re britannico Carlo III avvenuta sabato nel Regno Unito. A Wellington, domenica mattina si è tenuto un saluto con 21 colpi di cannone, mentre gli abitanti del sobborgo di Thorndon hanno organizzato una festa in giardino. Ad Auckland, le campane della chiesa di St Matthew-in-the-City sono state suonate dai maestri della St Matthews Society of bellringers. A Christchurch, invece, sabato sera si è tenuta una festa al Pegasus Arms Pub per celebrare l’incoronazione.

