Colpita la città sede della centrale nucleare, non ci sono vittime

Attacco russo nelle prime ore dell’alba a Zaporizhzhia, in Ucraina, dove ha sede la centrale nucleare più grande d’Europa. Lo riferisce l’amministrazione militare regionale. Non si segnalano vittime ma diverse strutture civili sono state danneggiate, con un incendio scoppiato in una residenza privata.

