Sono 17 le persone che hanno perso la vita negli eccidi avvenuti mercoledì e giovedì scorso

Oggi a Belgrado, in Serbia, ci sono stati i funerali di alcune delle persone uccise in due sparatorie di massa avvenute questa settimana. Sono 17 le vittime e 21 feriti, molti dei quali bambini. Le sparatorie sono succese mercoledì in una scuola della Capitale e giovedì in un’area rurale a sud di Belgrado. Nel primo caso il killer era uno studente di 13 anni che ha aperto il fuoco sui suoi compagni di scuola, uccidendo otto giovani e una guardia scolastica. Il giorno dopo, invece, un ventenne ha sparato in due villaggi ammazzando otto persone.

