L'attacco nella regione di Nizhny Novgorod. Mosca accusa Usa e Gb dell'attentato

Lo scrittore russo nazionalista pro Cremlino Zakhar Prilepin è rimasto ferito a seguito dell’esplosione della sua auto nella regione di Nizhny Novgorod. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe. Secondo l’agenzia Ria Novosti, nell’esplosione sarebbe inoltre morta un’altra persona. E la stessa agenzia cita una fonte secondo cui l’auto sarebbe esplosa lungo un’autostrada nel distretto di Bor, in una zona isolata a 80 chilometri da Bor. L’agenzia Tass riporta che, dalle informazioni preliminari, risulta che un ordigno era stato posizionato sotto l’auto.

“Lo scrittore era in viaggio con la famiglia nel villaggio di Pionerskoye, nella regione di Nizhny Novgorod. Durante lo spostamento, l’auto in cui si trovava Prilepin è esplosa. Il conducente è morto, lo scrittore è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale”, hanno riferito i servizi di emergenza citati dall’agenzia di stampa russa Interfax. “La pista principale è quella della detonazione di un ordigno improvvisato radiocomandato. Saranno prese in considerazione altre versioni, tra cui un malfunzionamento dell’auto”, hanno dichiarato ancora i servizi di emergenza citati da Interfax.

Pictures are now surfacing from the scene of the car bomb attack on Zakhar Prilepin

Look at that crater pic.twitter.com/45286zin1e

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 6, 2023