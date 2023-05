Su Telegram dice che si ritirerà da Bakhmut "perché senza munizioni"

Novità sulla guerra in Ucraina. “Dichiaro a nome de comando Wagner che il 10 maggio saremo costretti a ritirare i resti del battaglione a Bakhmut“. Lo annuncia il capo della milizia Yevgeny Prigozhin, in un comunicato pubblicato sui canali Telegram della Wagner. “Ritiro le unità Wagner”, spiega Prigozhin, “perchè in assenza di munizioni, sono condannati a una morte insensata”.

Problema quello della mancanza di armi che il leader Wagner afferma di aver segnalato già “dal 19 marzo 2022”. Prigozhin aggiunge che il gruppo Wagner continuerà l’offensiva a Bakhmut fino al 10 maggio solo per rispettare le celebrazioni in Russia per il Giorno della Vittoria, previste per il 9 maggio.

