La città di Virginia Beach ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che un tornado ha colpito tutta la zona danneggiando decine di case, abbattendo alberi e causando fughe di gas. Secondo le stime dei funzionari comunali, tra le 50 e le 100 case sono state danneggiate dopo che il tornado ha toccato il suolo poco dopo le 18.00. I video di WAVY-TV mostrano alberi sradicati, case e marciapiedi danneggiati. Il direttore della città Patrick Duhaney ha dichiarato lo stato di emergenza. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti. La Virginia Natural Gas è intervenuta in diverse case con perdite di gas e la Dominion Energy ha segnalato poco meno di 1.000 interruzioni all’inizio.

