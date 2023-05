Chiedono un miglioramento delle loro condizioni

I lavoratori e i sindacati sono scesi per le strade di Seul, in Corea del Sud, per celebrare il Primo Maggio chiedendo migliori condizioni di lavoro. Nel Paese oltre 100.000 persone scenderanno in piazza. Nella sola capitale presenti circa 30.000 persone ciascuno. I partecipanti hanno ascoltato i discorsi dei principali membri del sindacato, cantato canzoni e assistito a spettacoli prima di marciare per le strade.

