Ed Sheeran è arrivato al tribunale di Manhattan per la nuova udienza del processo in cui è accusato di plagio. Il cantautore britannico avrebbe copiato la sua canzone ‘Thinking Out Loud’ dal classico soul di Marvin Gaye ‘Let’s Get It On’. La causa è stata intentata dagli eredi di Ed Townsend, co-produttore del successo del 1973 del grande cantautore statunitense, tragicamente scomparso il giorno prima di compiere 45 anni, il 1° aprile 1984, ucciso da due colpi di pistola al petto sparati da suo padre al culmine di una lite. La figlia di Townsend, Kathryn Griffin Townsend, ha detto ai giornalisti che spera nella “vittoria”. Quando le è stato chiesto cosa significasse, ha detto che avrebbe significato: “quella proprietà intellettuale ora sarà rispettata. E che fare la cosa giusta è sempre la cosa migliore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata