I conservatori del Partito Colorado possono perdere il potere

In Paraguay circa 4,8 milioni di elettori sono chiamati alle urne per le elezioni generali in cui si sceglieranno il nuovo presidente, i membri del Parlamento, e i governatori di 17 distretti. I seggi si sono aperti alle 7 (le 13 italiane) e chiuderanno quando in Italia saranno le 22. La sfida è tra il governo conservatore, guidato dal Partito Colorado, al potere dalla caduta della dittatura militare nel 1989, e l’alleanza di centrosinistra della Concertación para un Nuevo Paraguay.

