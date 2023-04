Due settimane a tutto volume per gli appassionati di musica

Ha preso il via a New Orleans il Jazz and Heritage Festival 2023. Da venerdì 29 aprile e per due settimane all’ippodromo Fair Grounds andrà in scena un evento che contiene musica R&B, rock ‘n roll, Zydeco, pop, blues, country, rap, gospel e, naturalmente, jazz. Gli appassionati si sono precipitati venerdì mattina per accaparrarsi un posto davanti ai 14 palchi o tende che ospitano alcuni dei migliori musicisti del mondo. Il programma di venerdì includeva le esibizioni di Lizzo, Robert Plant & Alison Krauss, Big Freedia, Tank and The Bangas, Wu-Tang Clan and The Soul Rebels, Nicholas Payton, Mavis Staples, Kermit Ruffins & the Barbecue Swingers, Charlie Musselwhite e Terrance Simien and the Zydeco Experience.

