Il raid al porto di Sebastopoli. Mosca: "Colpa di Kiev"

Un enorme incendio è scoppiato in un deposito carburanti nel porto di Sebastopoli, in Crimea, a causa dell’attacco di un drone. Mosca accusa Kiev del raid. Un video è stato pubblicato da Mikhail Razvozhayev, governatore di Sebastopoli nominato dalla Russia, sul proprio canale Telegram. Razvozhayev ha affermato che all’incendio è stata assegnata una classifica di quattro, il grado più alto possibile, il che significa che le fiamme sono estremamente complicate da contenere. Il funzionario ha aggiunto che non ci sono state vittime e che l’incidente non ostacolerà le forniture di carburante a Sebastopoli.

