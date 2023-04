Kim Yo Jong, una delle principali funzionarie di politica estera nordcoreane e sorella del leader del paese Kim Yong Un, ha affermato che il vertice tra il presidente americano Joe Biden e l’omologo sudcoreano Yoon Suk Yeol ha ulteriormente rafforzato la convinzione di Pyongyang di dover migliorare le proprie capacità di armamento nucleare.

Per Kim Yo Jong, sarebbe particolarmente importante per il Nord perfezionare la “deterrenza di guerra nucleare”, in un apparente riferimento alla dottrina nucleare del Paese, che prevede attacchi nucleari preventivi in un’ampia gamma di scenari in cui il Nord potrebbe percepire la propria leadership come minacciata.

Le parole di Kim arrivano dopo che mercoledì scorso Biden e Yoon hanno affermato che se nella Penisola Coreana verranno usate “armi nucleari”, la Corea del Sud e gli Stati Uniti “risponderanno rapidamente”. Biden ha inoltre dichiarato che qualsiasi attacco nucleare nordcoreano contro gli Stati Uniti o i suoi alleati “comporterebbe la fine di qualsiasi regime” che abbia intrapreso tale azione.

