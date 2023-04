Pechino: "Un fatto che dimostra pienamente come gli Stati Uniti stano sabotando la pace"

Un aereo P-8a Poseidon della marina statunitense è transitato ieri “nello Stretto di Taiwan nello spazio aereo internazionale“. Lo fa sapere in una nota il comando della settima flotta degli Stati Uniti. “Operando all’interno dello Stretto di Taiwan in conformità con il diritto internazionale, gli Stati Uniti sostengono i diritti e le libertà di navigazione di tutte le nazioni”, si legge nella nota, “il transito dell’aereo nello Stretto di Taiwan dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto. Gli Stati Uniti continueranno a volare, navigare e operare ovunque il diritto internazionale lo consenta, incluso lo Stretto di Taiwan”.

Dura reazione da parte del Comando del teatro orientale dell’esercito popolare di liberazione cinese, secondo cui negli ultimi giorni, l’esercito americano ha spesso utilizzato i suoi aerei e le sue navi per provocare la Cina. “Un fatto che dimostra pienamente come gli Stati Uniti stano sabotando la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”, afferma Pechino. Lo riporta il China daily.

