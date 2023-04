Jonathan Olanlokun riveste i panni di eroe e gira la città smaltendo le immondizie

In Nigeria i rifiuti rappresentano un problema, soprattutto nei centri urbani più grandi. Nelle strade di Osogbo, nello Stato di Osun, Jonathan Olanlokun riveste i panni dell’eroe dell’ambiente. Indossa il suo costume di Spiderman e gira la città raccogliendo i rifiuti. “Il 2004 è stato l’anno in cui ho iniziato il mio lavoro di attivista ambientale: pulisco le strade, parlo alle persone di come possono mantenere pulito l’ambiente”, racconta il ragazzo. Il Paese africano deve affrontare una complessa gestione dei rifiuti, complice la mancanza di infrastrutture e risorse adeguate per la raccolta e lo smaltimento. “Quello che faccio è così importante perché mi sveglio la mattina e vedo ancora rifiuti ovunque e voglio vedere una società libera dai rifiuti”, racconta Olanlokun.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata