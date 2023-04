Le abitazioni erano state fatte evacuare a scopo precauzionale

Due abitazioni pericolanti sono crollate a Draper, a circa 30 chilometri da Salt Lake City, nello Stato americano dello Utah, precipitando giù per una collina. Le abitazioni erano state fatte evacuare sei mesi fa a scopo precauzionale. I funzionari affermano che le case erano in pericolo a causa dello scivolamento provocato dallo spostamento del terreno e dalla rottura delle fondamenta. Altre due residenze vicine sono state successivamente evacuate per motivi di sicurezza. Con lo scioglimento del manto nevoso invernale, le autorità hanno affermato che verranno valutate anche altre case nel quartiere. I crolli sono stati documentati in video ripresi da agenti di polizia e vigili del fuoco.

