James Cleverly: "Continuiamo a lavorare per chiedere un cessate il fuoco"

La guerra civile in Sudan ha destato preoccupazione a livello internazionale. Gli scontri sanguinosi tra le forze militari del generale Abdel-Fattah al-Burhan, presidente del Consiglio Sovrano di Transizione, e quelle di Mohamed Hamdan Dagalo, capo dei gruppi paramilitari, proseguono dal 15 aprile. Il ministro degli Esteri del Regno Unito James Cleverly ha comunicato che l’ambasciata britannica a Khartoum è stata chiusa temporaneamente. “Continuiamo a lavorare direttamente con i nostri partner internazionali per chiedere un cessate il fuoco e la fine di questa violenza. La sicurezza e la protezione dei cittadini britannici in Sudan resta per noi una priorità, una priorità assoluta”, ha affermato Cleverly.

