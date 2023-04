A Grozny, in Cecenia, fuochi d'artificio e grattacieli illuminati

I fedeli musulmani di tutta la Russia hanno festeggiato l’Eid al-Fitr, la fine del Ramadan. A Mosca in tanti si sono riuniti nella Moschea principale della città per una preghiera collettiva. Mentre a Grozny, in Cecenia, hanno dato vita a grandi celebrazioni con spettacoli pirotecnici e grattacieli illuminati. In Cecenia, infatti, l’Islam è la religione più diffusa.

