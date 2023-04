La struttura si trova nei pressi della Pace University, a circa 800 metri dalla New York Stock Exchange

È di un morto e 4 feriti, ricoverati in ospedale, il bilancio delle vittime del crollo di una garage nella zona sud di Manhattan. La struttura si trova nei pressi della Pace University, a circa 800 metri dalla New York Stock Exchange. Secondo quanto riferito dalle autorità, si ritiene che all’interno della struttura si trovassero sei persone al momento del crollo. Una persona è stata trovata morta all’arrivo dei soccorritori, quattro sono state ricoverate in ospedale, una sesta persona non ha richiesto cure mediche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata