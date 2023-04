Il gesto dell'uomo, a Philadelphia, diventato virale sui social

In un sobborgo di Philadelphia, negli Usa, un fattorino ha aiutato la polizia a fermare un fuggitivo durante un inseguimento. Il giovane, mentre stava consegnando delle pizze, è riuscito a bloccare l’uomo pedinato dalle forze dell’ordine, facendolo inciampare e cadere a terra. Dalle immagini – riprese dalla telecamera dell’abitazione in cui il ragazzo stava portando le pizze e diventate virali sui social – si vede il fattorino, con i cartoni ben saldi in mano, avvicinarsi verso il fuggitivo e fargli lo sgambetto.

