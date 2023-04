Mistero allo zoo di Chiang Mai, famoso giardino zoologico situato in Thailandia che ospita più di 7000 animali. Nelle ultime ore è infatti morta Lin Hui una femmina di panda di 21 anni arrivata nello zoo thailandese nel 2003 insieme ad un esemplare maschio, Chuang Chuang, anche lui scomparso in condizioni misteriose nel 2019. I due mammiferi, nati a Sichuan in Cina, erano stati donati da Pechino nell’ambito di un programma di conservazione finalizzato all’allevamento di panda in cattività. Subito dopo il decesso di Lin Hui è stato diffuso un video sui social registrato da un influencer cinese, noto come Shanshan, che ha visitato lo zoo martedì mattina, poche ore prima che l’animale morisse. Nelle immagini si vede il panda perdere sangue dal naso e da quella che, apparentemente, sembrerebbe una ferita sul collo. Il direttore dello zoo, Wutthichai Muangmun, ha spiegato che l’animale ha iniziato a stare male martedì subito dopo pranzo e che in poche ore le sue condizioni sono drasticamente precipitate. Uno dei veterinari dello zoo ha invece spiegato, durante una conferenza stampa, che il panda veniva regolarmente sottoposto a un controllo sanitario quotidiano e che nonostante l’età di 21 anni non aveva segni di malattia né presentava alterazioni comportamentali

