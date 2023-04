Altri 11 sono stati salvati dopo aver trascorso sei giorni senza cibo o acqua. Le loro barche erano finite nell'occhio del ciclone Ilsa

Nove pescatori indonesiani sono presumibilmente annegati mentre altri 11 sono stati salvati su un’isola disabitata al largo della costa nord-occidentale australiana dopo aver trascorso sei giorni senza cibo né acqua. Le loro imbarcazioni erano finite nell’occhio del ciclone Ilsa, la tempesta più potente in otto anni ad attraversare la costa australiana, con raffiche di vento a oltre 180 miglia all’ora. Una delle barche, la Putri Jaya, è affondata mentre l’altra, la Express 1, si è arenata con 10 uomini a bordo nelle prime ore del 12 aprile a Bedwell Island, uno sperone sabbioso a circa 300 chilometri a ovest della città turistica costiera australiana di Broome. L’unico sopravvissuto conosciuto del Putri Jaya ha trascorso 30 ore in acqua prima di raggiungere la riva sulla stessa isola. “Sono rimasti tutti su Bedwell Island per sei giorni senza cibo e acqua prima di essere soccorsi lunedì notte”, hanno detto le autorità australiane.

