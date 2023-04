Il leader del Cremlino ha salutato con favore la cooperazione militare con Pechino

Incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu. Il vertice, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, si è tenuto oggi, 16 aprile, come riporta Tass. Il leader di Mosca, durante l’incontro, ha salutato con favore la cooperazione militare con Pechino. “Penso che sia un’altra area importante, che rafforza il carattere strategico e basato sulla fiducia delle nostre relazioni, le relazioni tra Russia e Cina”, ha detto Putin secondo quanto riporta l’agenzia Tass. “I nostri ministeri della difesa stanno lavorando attivamente. Ci scambiamo regolarmente informazioni utili, collaboriamo nella sfera tecnico-militare, teniamo esercitazioni congiunte in vari teatri operativi: sia in Estremo Oriente, in Europa, in mare, a terra, sia in aria”, ha aggiunto il presidente russo.

