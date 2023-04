Il ministro dell'ambiente: "Forte allineamenti di tutti i Paesi"

Soddisfazione del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin per le conclusioni cui è approdato il G7 di Sapporo, in Giappone. “Siamo molto soddisfatti del forte allineamento dei Paesi G7 nell’accelerare la transizione verso sistemi a emissioni nette nulle, garantendo la necessaria sicurezza delle forniture e la promozione degli investimenti nelle filiere più strategiche. Un particolare apprezzamento per l’accelerazione che si imprime alla fuoruscita dai combustibili fossili non abbattuti e per lo sviluppo del settore elettrico, con un contributo, fortemente promosso dall’Italia, al riconoscimento del fotovoltaico”, ha detto Pichetto in conferenza stampa.

