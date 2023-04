Mesi di proteste hanno diminuito gli ingressi, il Machu Picchu è rimasto chiuso per giorni

Un antico rituale Inca di offerta al sole è stato riproposto venerdì a Lima, nella speranza di rilanciare il turismo dopo mesi di proteste in tutto il Perù. Il riturale viene solitamente eseguito in un altro periodo dell’anno, ma è stato portato nella capitale insieme a uno spettacolo di luci in questi giorni per cercare di rilanciarne il turismo. La città di Cusco, dove si trova la cittadella di Machu Picchu, ha evacuato i turisti e tenuto chiuso l’accesso alle rovine per settimane tra gennaio e febbraio. Il sito più iconico del Perù deve ancora riprendersi in termini di numero di visitatori.

