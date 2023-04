L'ex eurodeputato italiano era detenuto dal 9 dicembre. Uscito anche Marc Tarabella

L’ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri, indagato nell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate (le tangenti da Qatar e Marocco nei confronti delle istituzioni europee), è uscito dal carcere di Saint-Gilles, in Belgio, e proseguirà la detenzione preventiva ai domiciliari con braccialetto elettronico. Lo riferiscono media belgi, aggiungendo che Panzeri resterà a disposizione degli inquirenti. Panzeri era in carcere dal 9 dicembre e la scarcerazione era stata decisa lo scorso 6 aprile.

Uscito anche Tarabella: “Sono sollevato”

Uscito dal carcere anche l’eurodeputato belga Marc Tarabella, detenuto a Marche-en-Famenne. Anche per lui detenzione con braccialetto elettronico, nel suo domicilio di Anthisnes, scrive l’emittente Rtbf. “Sono sollevato di poter raggiungere la mia famiglia. È stato un vero calvario. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in queste settimane”, ha dichiarato Tarabella. E ancora: “Ripeto, non ho nulla da rimproverarmi e resto ovviamente a completa disposizione degli inquirenti se hanno altre domande”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata